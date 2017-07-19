В Британии увеличат пенсионный возраст

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Правительство Великобритании объявило об увеличении пенсионного возраста в стране с 67 до 68 лет с 2039 года.

6 млн человек, которым сейчас около 40 лет, будут вынуждены работать на год дольше из-за изменения пенсионного возраста, объявило правительство.

Ранее предлагали принять увеличение пенсионного возраста в 2046 году.