В Британии увеличат пенсионный возраст
- 19 июля 2017
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Правительство Великобритании объявило об увеличении пенсионного возраста в стране с 67 до 68 лет с 2039 года.
6 млн человек, которым сейчас около 40 лет, будут вынуждены работать на год дольше из-за изменения пенсионного возраста, объявило правительство.
Ранее предлагали принять увеличение пенсионного возраста в 2046 году.