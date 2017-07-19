Уголь из шахт в зоне АТО могут поставлять в Турцию - Насалик
Украинский уголь, добытый на шахтах в зоне АТО, может поставляться через Россию в Турцию. Об этом сообщил министр энергетики Игорь Насалик.
"Министерство обратилось к восьми посольствам стран, где предварительно мог бы реализовываться уголь из зоны АТО. Сейчас самой проблематичной точкой является Турция", - отметил министр.
По его словам, украинская сторона работает с посольством в Турции и компаниями, которые подтвердили наличие этого угля.
Министр также уточнил, что Украина юридически повлияет на поставки угля из АТО.
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По его словам, холдинг ДТЭК, предприятия которого были захвачены на оккупированных территориях, и Минэнергоугля проводят активную работу по пресечению незаконных поставок украинского угля в России и его дальнейшего экспорта.