В АТО погибли четверо военных

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Трое военных погибли в районе поселка Новотошковское, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Обстоятельства гибели четвертого бойца - пока неизвестны.

Как сообщает штаб АТО в Facebook, боевики совершили 21 обстрел.

На луганском направлении сепаратисты стреляли из БМП в Новозвановке. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в Новоалександровке, а из стрелкового оружия - в районе Станицы Луганской.

На мариупольском направлении обстреливали из гранатометов Водяное и Гнутово. По Гнутово около 20 часов противник бил из минометов калибра 82 мм.

На донецком направлении сепаратисты вели огонь в районе Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 120 мм стреляли по позициям сил АТО в Песках, а по Луганскому - из БМП, сообщает штаб АТО.

Также пресс-центр штаба сообщает, что боевики стреляли по из крупнокалиберных пулеметов по жилым кварталам Марьинки, а из гранатометов - по поселку Зайцево.

Актуальной информации с другой стороны пока нет.