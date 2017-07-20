В Киеве почтили память Павла Шеремета

Несколько десятков человек почтили память журналиста Павла Шеремета, которого в прошлом году взорвали в автомобиле на перекрестке улиц Хмельницкого и Франко в Киеве.

Как сообщает корреспондент ВВС Украина, на месте убийства собралось много журналистов.

Они принесли плакаты с надписью: "Кто убил Павла?".

Возложить цветы на место трагедии пришла также посол США в Украине Мари Йованович.

По окончании траурного мероприятия участники акции направились маршем к СБУ, администрации президента и министерству внутренних дел.

20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. Правоохранители не смогли установить ни заказчиков убийства журналиста, ни его исполнителей.

В конце июня генеральный прокурор Юрий Луценко признал, что в расследовании нет "серьезного прогресса", а на прошлой неделе международная организация Комитет защиты журналистов призвал украинскую власть привлечь к следствию иностранных экспертов.

Президент Петр Порошенко заявил, что правоохранительные органы должны в ближайшее время публично отчитаться о результатах следствия.