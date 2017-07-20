Следствие пока не знает, кто убил Шеремета - МВД

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У следствия пока нет ответа на вопрос, кто убил журналиста Павла Шеремета, рассказал представитель министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Он уточнил, что погибший имел широкие связи и в Украине, и в России, и в Беларуси. Поэтому круг подозреваемых очень широк. Однако, добавил представитель МВД, "российский след считают наиболее вероятным".

Г-н Шевченко утверждает, что следствие не стоит на месте и постоянно работает. В то же время следователи лишены возможности провести следственные действия с интересующими их лицами, поскольку они находятся на территории Российской Федерации.

В МВД пояснили, что невозможность допросить экс-министра доходов и сборов Александра Клименко существенно тормозит расследование.

"Есть повышенное общественное давление, справедливое давление на демонстрацию какого-то прогресса в расследовании. Мы не можем сказать больше, чем было сказано на пресс-конференции 8 февраля", - заявил Артем Шевченко.

Он подчеркнул, что подобным образом совершен еще ряд преступлений. "Это свидетельствует о том, что это (убийство Павла Шеремета) - неслучайное преступление", - добавил он.

Г-н Шевченко также попросил журналистов делиться со следствием имеющейся у них информацией.

20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. Заказчики и исполнители убийства пока не установлены.