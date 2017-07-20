Застреленный в Киеве мужчина был россиянином - МВД

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Застреленный накануне возле метро "Черниговская" в Киеве мужчина - россиянин, которого разыскивают в РФ за убийство. Об этом сказал спикер МВД Артем Шевченко.

По его словам, убитый - гражданин России, уроженец Азербайджана, ранее совершивший убийство в России, за что его разыскивает полиция.

Представитель МВД допустил, что россиянин скрывался на территории Украины.

Вечером 19 июля на парковке торгово-развлекательного центра возле метро "Черниговская" неизвестные застрелили мужчину.