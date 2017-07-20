За два дня в АТО девять погибших - штаб

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По состоянию на 11:00 20 июля, за два дня в АТО девять погибших и пятеро раненых. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Утром 20 июля в районе Красногоровки боевики открыли огонь из минометов 122 мм, танков и установки "Град-П". В результате инцидента четверо украинских военных погибли и двое ранены.

Также от обстрелов пострадали жилые кварталы Красногоровки: повреждены дома.

Один украинский военный погиб во время обстрела Новгородского, что на донецком направлении.

Накануне из-за обстрелов в Марьинке погиб еще один военный. И трое военных погибли накануне, наткнувшись на мину в Новотошковском. Еще трое получили ранения.

Всег,о по состоянию на 11 часов, 20 июля в АТО совершено 14 обстрелов, в том числе 8 - из тяжелого вооружения, сообщил полковник Лысенко.

В прошедшие сутки основные боевые действия на луганском направлении велись вблизи Новозвановки. На донецком направлении обстреливали Авдеевку - из гранатометов, а Пески - из минометов. Украинские войска открывали ответный огонь.

За прошедшие сутки один минометный обстрел произошел в Гнутово. По Марьинке, Новотроицкому, Павлополю и Водяному боевики вели огонь из легкого вооружения.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.