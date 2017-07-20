Французская певица умерла во время концерта

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Французская певица Барбара Велденс погибла во время живого выступления.

Что явилось причиной смерти - пока неизвестно, однако сообщается, что существует вероятность того, что женщина погибла в результате удара током.

Инцидент произошел во время выступления на музыкальном фестивале в деревне Гоудрон на юго-западе Франции. По словам очевидцев, Велденс упала на сцену словно из-за обморока или усталости.

Приехавшие на место медики констатировали смерть исполнительницы. Они установили, что причиной тому стала остановка сердца.

Барбара Велденс начала путь певицы совсем недавно. В своей стране она обрела известность после победы в конкурсе молодых талантов имени барда Жака Бреля. Дебютный альбом певицы вышел 3 февраля этого года.

Полиция расследует смерть 35-летней певицы и отказывается комментировать обстоятельства инцидента.