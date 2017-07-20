В санатории Бердянска - массовое отравление детей
В санатории Бердянска "Лазурный" Запорожской области произошло массовое отравление детей. По меньшей мере 24 ребенка пострадали.
Различные источники приводят разное количество пострадавших. О 30 госпитализированных детях сообщает Департамент здравоохранения Запорожской ОГА.
"Интерфакс-Украина" со ссылкой на директора санатория информирует о 24 заболевших детях.
Как рассказали ВВС Украина в запорожской милиции, количество отравленных - 24.
Врачи говорят, что состояние детей удовлетворительное - они чувствуют слабость и тошноту. Лечить детей планируют в Бердянской городской больницы. Отравление началось 19 июля.
На данный момент неизвестно, чем именно они отравились, результаты анализов будут в понедельник, рассказали в Запорожской ОГА.
Чиновники сообщают, что санаторий официально не имел разрешения на работу. По данным Бердянского городского совета, о том, что в санатории находятся дети, представители власти не знали, потому что официально учреждение не имело разрешения на работу. Чиновники заявили о неготовности заведения принимать детей и рекомендовали его закрыть.
По словам директора Департамента здравоохранения ОГА Виктории Клименко, во время проверки документов у сотрудников пищеблока выяснилось, что из 17 человек санитарные книжки были только у трех. Также во время проверки дети жаловались "на некомфортные условия и некачественное питание".
261 ребенок приехала в санаторий из Днепра 11 июля. Часть отдыхающих являются детьми участников АТО, также в санатории были дети из школы-интерната.