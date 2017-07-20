Взрыв на полигоне под Днепром: пострадали восемь военнослужащих

Копірайт зображення Facebook Оперативне командування "Схід" ЗCУ

Восемь военнослужащих получили травмы в результате взрыва во время соревнований на 239 общевойсковом полигоне в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Восток" ВСУ.

Взрыв произошел во время проведения соревнований на лучший танковый экипаж.

По предварительным данным, взорвался инженерный боеприпас.

Четырех бойцов доставили в Днепропетровский военный госпиталь, троих - в областную клиническую больницу им. Мечникова, один военнослужащий находится в 68 военном госпитале (пгт Черкасское).

Врачи сообщают, что военнослужащие получили осколочные и ожоговые ранения различной степени тяжести.

Возможно, речь идет о нарушении техники безопасности, говорят в оперативном командовании.

Для выяснения причин и обстоятельств травмирования начато служебное расследование.