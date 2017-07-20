Взрыв на полигоне под Днепром: пострадали восемь военнослужащих
Восемь военнослужащих получили травмы в результате взрыва во время соревнований на 239 общевойсковом полигоне в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Восток" ВСУ.
Взрыв произошел во время проведения соревнований на лучший танковый экипаж.
По предварительным данным, взорвался инженерный боеприпас.
Четырех бойцов доставили в Днепропетровский военный госпиталь, троих - в областную клиническую больницу им. Мечникова, один военнослужащий находится в 68 военном госпитале (пгт Черкасское).
Врачи сообщают, что военнослужащие получили осколочные и ожоговые ранения различной степени тяжести.
Возможно, речь идет о нарушении техники безопасности, говорят в оперативном командовании.
Для выяснения причин и обстоятельств травмирования начато служебное расследование.