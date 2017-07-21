Скончался вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон

Копірайт зображення EPA

Солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон найден мертвым в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса. По предварительным данным, он покончил с собой.

Музыкант был два раза женат, у него осталось шесть детей.

41-летний Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии около 9 часов утра по местному времени.

"Шокирован и убит горем, но это правда. Официальное заявление будет выпущено, как только будет готово", - написал в Twitter участник Linkin Park Майк Шинода.

Таболид TMZ отмечает, что у Беннингтона долгие годы были проблемы с алкоголем и наркотиками. В одном из интервью он заявлял, что подумывал о самоубийстве из-за того, что в детстве подтвергся сексуальному насилию.

В сообщении TMZ также говорится, что Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга - лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который скончался 18 мая в одном из отелей Детройта. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что Корнелл тоже покончил жизнь самоубийством.

Честер Беннингтон родился в Финиксе в 1976 году. Музыкальную карьеру он начал в 17 лет в группе Grey Daze, в в 1997 году стал вокалистом в Linkin Park.

Группа Linkin Park была сформирована в 1996 году и за все время продала по всему миру около 70 млн копий своих альбомов. Многие из них стали платиновыми. Последний альбом, One More Light, вышел в мае этого года.

Копірайт зображення PA Image caption Честер Беннингтон и Майк Шинода на одном из концертов группы

Голос поколения

Стив Холден, ВВС

Среди представителей поколения, выросшего в начале 2000-х годов, было бы трудно найти того, у кого не было копии дебютного альбома Linkin Park Hybrid Theory.

Он разошелся тиражом более 30 млн экземпляров по всему миру и по-прежнему остается одним из самых продаваемых альбомов с начала тысячелетия.

Успешный трюк Linkin Park состоял в комбинации элементов металла и рока с рэпом и хип-хопом, что приобретало форму стиля ню-метал в таких песнях, как Crawling, In The End и Numb.

Вероятно, самым большим преимуществом группы был голос Честера. У него был фанатастический, хриплый голос, который собирал стадионы и заставлял людей петь хором ставшие гимнами песни.

Хотя на сцене он был сердитым и суровым, в общении он был дружелюбным и веселым.

Последний альбом группы One More Light был записан в несколько ином направлении - музыканты работали с известными поп-композиторами Джулией Майклс и Джастином Трантером, а также сотрудничали с британским грайм-исполнителем Стормзи.