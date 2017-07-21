На греческом острове Кос два человека погибли в результате землетрясения

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В результате землетрясения в Эгейском море погибли по меньшей мере два человека.

Землетрясение магнитудой 6,7, по данным Геологической службы США, произошло в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения зафиксирован примерно в 10 км от юго-западного побережья Турции, где расположен курортный город Бодрум, а также в 16 км от популярного среди туристов греческого острова Кос.

Ранения получили по меньшей мере 20 человек.

Турецкие власти сообщили, что незначительно пострадали несколько человек в Бодруме. Часть из них после толчка в панике выпрыгивала из окон, получив при этом ушибы и переломы.

По сообщениям местных властей, пострадал в основном главный город острова Кос, носящий то же название.

Греция и Турция располагаются на линиях геологических разломов, и землетрясения в этих местах нередки.