На Донбассе погибли пятеро украинских военных

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За минувшие сутки противник 29 раз открывал огонь по позициям ВСУ; пятеро украинских военных погибли, восемь - получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в соцсети Facebook.

Из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия боевики били по позициям ВСУ в районе Авдеевки. Из минометов и гранатометов обстреливали опорные пункты Вооруженных сил на шахте Бутовка. Во время этого обстрела погиб один украинский военный, еще один получил ранения.

На луганском направлении сепаратисты нарушили режим перемирия вблизи Станицы Луганской, а на донецком - у поселка Водяное.