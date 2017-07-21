Отравление детей в Бердянске: угрозы жизни нет

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Состояние детей, отравившихся 19 июля в санатории Бердянска, удовлетворительное, угрозы жизни нет. Об этом ВВС Украина рассказали в запорожской полиции.

По состоянию на утро пятницы 22 ребенка остаются в больнице. Накануне сообщалось, что из лагеря были госпитализированы 30 детей.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил профильным министерствам принять меры по факту массового отравления детей.

"Прошу безотлагательно принять в установленном порядке исчерпывающие меры реагирования по факту массового отравления детей в детском учреждении оздоровления и отдыха "Лазурный" (г. Бердянск)", - отмечается в поручении премьера.

По сообщениям Запорожской ОГА, лагерь работал с нарушениями требований законодательства и не имел разрешений на предоставление соответствующих услуг.

Полиция проводит проверку и начала уголовное производство по ст. 325 - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

По факту отравления проводится проверка, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил).

По словам директора Департамента здравоохранения ОГА Виктории Клименко, в ходе проверки документов у сотрудников пищеблока выяснилось, что из 17 человек санитарные книжки были только у трех. Также во время проверки дети жаловались "на некомфортные условия и некачественное питание".

Всего в лагере находился 261 ребенок в возрасте от 10 до 17 лет. Дети, преимущественно из Днепропетровской области, приехали в лагерь 11 июля. Часть отдыхающих - дети участников АТО, также в санатории были дети из школы-интерната.