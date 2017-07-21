На аукционе Sotheby's продали мешок лунной пыли

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Как сообщили организаторы торгов, в сумке находится полкилограмма лунной пыли и мелких камней, собранных астронавтом Нилом Армстронгом в 1969 году

Сумка Нила Армстронга, в которую астронавт положил образцы лунного грунта, была продана за 1,8 миллиона долларов на аукционе Sotheby"s в Нью-Йорке.

Покупатель пожелал остаться анонимным.

Считается, что в этом белом мешке сохранились образцы лунной поверхности - мелкие камни и пыль.

В 1969 году мешок находился на борту корабля "Аполлон 11", однако артефактом стал не сразу. Большой ценности вещице не придали и продали на правительственном онлайн-аукционе.

Его последним обладателем была жительница Чикаго, купившая сумку за 995 долларов в 2015 году.

Она отправила сумку в НАСА для проверки подлинности, и когда тесты показали, что она использовалась Армстронгом и все еще имела следы пыли внутри, космическое агентство США решило оставить сумку себе.

Однако несмотря на попытки НАСА получить мешок назад, федеральный суд постановил в этом году, что артефакт законно принадлежит своему покупателю, который перепродал его аукционному дому Sotheby's.

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