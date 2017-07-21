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Канадскому поп-исполнителю Джастину Биберу запретили выступать в Китае из-за его "плохого поведения". Об этом сообщило министерство культуры страны.

В департаменте культуры объяснили, что Бибер - "талантливый, но спорный певец", который показывал плохой пример поклонникам как в личной жизни, так и во время последней поездки в Китае. ‎

Стоит отметить, что Джастин Бибер регулярно становится фигурантом скандальных историй. В 2014 году он спровоцировал международный скандал, снявшись на фоне храма Ясукуни в Токио, который в Китае и Южной Корее считают символом японского милитаризма.‎

Ясукуни - синтоистское святилище, в котором поклоняются душам воинов, погибших за Японию и императора. В храме, в частности, находятся останки японских военных преступников времен Второй мировой.

Несмотря на извинения Бибера, китайские поклонники певца были в ярости. Представитель министерства иностранных дел Китая тогда заявил, что надеется, что певец покинул святилище "с четким пониманием того, что представляет собой японский милитаризм".

В этом году Бибер планировал отправиться в Азию в рамках мирового тура. Планировалось, что он посетит Индонезию, Японию, Филиппины, Сингапур и Гонконг.

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