На Донбассе погиб один военнослужащий, 4 гражданских ранены

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За минувшие сутки количество обстрелов на Донбассе уменьшилось, однако без жертв не обошлось - ВСУ потеряли одного бойца, еще двое получили ранения. Сообщается, что погибший боец подорвался на мине или растяжке.

Кроме того, как сообщает пресс-центр штаба АТО, в результате обстрела со стороны сепаратистов в Марьинке ранены четверо гражданских.

"Так около 21 часа, преступники из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли дома мирных жителей Марьинки. В результате этого обстрела 4 местных, среди которых двое детей - трехлетняя девочка и девятилетний мальчик получили ранения", - говорится в сообщении.

Состояние всех раненых, по оценкам врачей, удовлетворительное.

В самопровозглашенной "ДНР" в нарушениях режима тишины обвиняют украинскую армию. Там, в частности, сообщают об обстреле украинскими военными окрестностей Ясиноватой.