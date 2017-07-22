На западном берегу реки Иордан зарезали трех израильтян

Копірайт зображення Reuters Image caption Медики везут в больницу женщину с ножевым ранением

На Западном берегу реки Иордан палестинец с ножом напал на израильтян. В результате случившегося три человека погибли.

По данным издания, нападение произошло в поселении Халамиш, в 26 км от Иерусалима. Палестинец проник в частный дом. В результате атаки, помимо троих погибших, еще один человек получил ранения. Он был доставлен в госпиталь.

Столкновения

Копірайт зображення Reuters Image caption В Иерусалиме в столкновениях погибли трое и ранены сотни палестинцев

Эти нападения произошли после того, как в Восточном Иерусалиме и на западном берегу Иордана вспыхнули столкновения между израильскими военными и палестинцами.

Напряжение между враждующими сторонами возросло после того, как в минувшую пятницу, 14 июля, двое вооруженных арабских нападавших убили неподалеку Храмовой горы двух израильских полицейских.

Нападающих израильские силовики уничтожили после преследования в священном для верующих месте.

Тогда же израильская сторона усилила меры безопасности в Восточном Иерусалиме. В частности, на входе к Храмовой горе установили металлоискатели. Израиль назвал это необходимой мерой после того, как злоумышленникам удалось занести оружие к священному месту.

Сообщается, что в результате столкновений в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан погибли трое палестинцев, сотни были ранены.

На ужесточение мер безопасности Израилем в Иерусалиме отреагировал палестинский лидер Махмуд Аббас, который объявил о заморозке контактов с Израилем на всех уровнях.

Аббас в своем выступлении также обвинил Израиль в попытке взять под контроль место, священное как для мусульман, так и для иудеев. Палестинский лидер сказал, что официальные контакты с Израилем будут приостановлены до тех пор, пока не будут удалены рамки-металлоискатели рядом с входом в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима.