На западном берегу реки Иордан зарезали трех израильтян
На Западном берегу реки Иордан палестинец с ножом напал на израильтян. В результате случившегося три человека погибли.
По данным издания, нападение произошло в поселении Халамиш, в 26 км от Иерусалима. Палестинец проник в частный дом. В результате атаки, помимо троих погибших, еще один человек получил ранения. Он был доставлен в госпиталь.
Столкновения
Эти нападения произошли после того, как в Восточном Иерусалиме и на западном берегу Иордана вспыхнули столкновения между израильскими военными и палестинцами.
Напряжение между враждующими сторонами возросло после того, как в минувшую пятницу, 14 июля, двое вооруженных арабских нападавших убили неподалеку Храмовой горы двух израильских полицейских.
Нападающих израильские силовики уничтожили после преследования в священном для верующих месте.
Тогда же израильская сторона усилила меры безопасности в Восточном Иерусалиме. В частности, на входе к Храмовой горе установили металлоискатели. Израиль назвал это необходимой мерой после того, как злоумышленникам удалось занести оружие к священному месту.
Сообщается, что в результате столкновений в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан погибли трое палестинцев, сотни были ранены.
На ужесточение мер безопасности Израилем в Иерусалиме отреагировал палестинский лидер Махмуд Аббас, который объявил о заморозке контактов с Израилем на всех уровнях.
Аббас в своем выступлении также обвинил Израиль в попытке взять под контроль место, священное как для мусульман, так и для иудеев. Палестинский лидер сказал, что официальные контакты с Израилем будут приостановлены до тех пор, пока не будут удалены рамки-металлоискатели рядом с входом в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима.