В аварии в Одесской области погибла журналистка

Копірайт зображення strana.ua Image caption Стася Рафал

В результате ДТП в Одесской области погибла спецкорреспондент сайта "Страна.UA" Стася Рафал.

Медиа сообщает, что микроавтобус, в котором ехала журналистка, около 4 часов утра врезался в грузовой автомобиль - тот неожиданно притормозил на средней полосе трассы.

Коллега, которая был вместе с погибшей, написала в Facebook, что они ехали отдыхать. В результате столкновения женщина вместе с креслом вылетела на дорогу.

Копірайт зображення strana.ua Image caption Микроавтобус после аварии

Врачи, приехавшие на место аварии, констатировали смерть журналистки.

Трагедия произошла возле села Троицкое.

В последних своих статьях Стася Рафал писала о личном опыте работы продавцом в секонд-хенде, делала репортаж о такси Uber и материал о трудоустройстве в странах Европейского Союза.