В аварии в Одесской области погибла журналистка
В результате ДТП в Одесской области погибла спецкорреспондент сайта "Страна.UA" Стася Рафал.
Медиа сообщает, что микроавтобус, в котором ехала журналистка, около 4 часов утра врезался в грузовой автомобиль - тот неожиданно притормозил на средней полосе трассы.
Коллега, которая был вместе с погибшей, написала в Facebook, что они ехали отдыхать. В результате столкновения женщина вместе с креслом вылетела на дорогу.
Врачи, приехавшие на место аварии, констатировали смерть журналистки.
Трагедия произошла возле села Троицкое.
В последних своих статьях Стася Рафал писала о личном опыте работы продавцом в секонд-хенде, делала репортаж о такси Uber и материал о трудоустройстве в странах Европейского Союза.