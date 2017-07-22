Болгарский телеканал извинился за карту Украины без Крыма - посол

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Один из самых популярных болгарских телеканалов принес Киеву официальные извинения за показ в эфире карты Украины без Крыма. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Болгарии.

"Наконец получено письменное извинение со стороны руководства национального телевидения bTV за размещение карты Украины без Крыма", - цитирует пресс-служба посла Украины в Болгарии Николая Балтажи.

"7 июля в утренней программе телеканала bTV (входит в тройку самых рейтинговых в Болгарии) во время интервью на тему болгарской диаспоры нового председателя государственного агентства по вопросам болгар за рубежом Харалампиева была размещена карта Украины без Крыма", - цитирует сообщение посольства агенство "Крым.Реалии".

Представители телеканала пояснили, что в ходе подготовки передачи воспользовались материалами Государственного агентства по вопросам болгар за рубежом.