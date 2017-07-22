В Украине за полгода утонуло около 500 человек
На водоемах Украины с начала 2017 года погибло 498 человек, из которых 53 ребенка. Об этом говорится в сообщении пресс-службыГосударственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"Только с начала этой недели, с 17 по 22 июля, на водных объектах страны погибли 24 человека", - отмечают в ГСЧС.
По данным спасателей, наиболее частыми причинами возникновения чрезвычайных происшествий на воде является использование плавсредств при сильных порывах ветра, пребывание у воды в состоянии алкогольного опьянения, а также отсутствие надзора за детьми, которые нередко посещают водоемы без сопровождения взрослых.
В качестве примера, спасатели приводят историю о трагической гибели 21-летнего молодого человека в селе Цурень Черновицкой области.
Он купался в реке Прут и решил перейти на другой берег, где глубже.
На другом берегу парень случайно поскользнулся и исчез под водой. Водолазы нашли тело погибшего только на следующий день.
В ГСЧС напоминают правила безопасного поведения на воде:
- отдыхать и купаться только на специально оборудованных пляжах;
- никогда не нырять в незнакомых местах;
- не оставлять без присмотра детей у воды и не позволять им самостоятельно посещать водоемы;
- не заплывать далеко;
- никогда не плавать в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах;
- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не приближаться близко к проплывающим мимо судам;
- температура воды должна быть не ниже 17°С;
- плавать в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут;
- следить за штормовыми предупреждениями и не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра.