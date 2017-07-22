В Украине за полгода утонуло около 500 человек

Копірайт зображення ДСНС Image caption Самые распространенные причины гибели на воде - погода, алкоголь и отсутствие надзора за детьми

На водоемах Украины с начала 2017 года погибло 498 человек, из которых 53 ребенка. Об этом говорится в сообщении пресс-службыГосударственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Только с начала этой недели, с 17 по 22 июля, на водных объектах страны погибли 24 человека", - отмечают в ГСЧС.

По данным спасателей, наиболее частыми причинами возникновения чрезвычайных происшествий на воде является использование плавсредств при сильных порывах ветра, пребывание у воды в состоянии алкогольного опьянения, а также отсутствие надзора за детьми, которые нередко посещают водоемы без сопровождения взрослых.

В качестве примера, спасатели приводят историю о трагической гибели 21-летнего молодого человека в селе Цурень Черновицкой области.

Он купался в реке Прут и решил перейти на другой берег, где глубже.

На другом берегу парень случайно поскользнулся и исчез под водой. Водолазы нашли тело погибшего только на следующий день.

Копірайт зображення ДСНС

В ГСЧС напоминают правила безопасного поведения на воде: