Сенат Польши одобрил спорный закон о судоустройстве
Сенат Польши в ночь на субботу принял закон о Верховном суде. Принятие закона сопровождалось массовыми протестами перед зданиями Сената и Верховного суда.
Впрочем, чтобы документ вступил в силу, его еще должен подписать президент Анджей Дуда.
Согласно закону, Верховный суд страны будет подчиняться министерству юстиции. Так, глава минюста сможет самостоятельно назначать председателей апелляционных и окружных судов, без консультаций с представителями органов правосудия.
Также закон предоставляет депутатам роль в выборе членов Национального судебного совета - органа, который назначает судей.
Против законопроекта выступили оппозиционные партии и правозащитники. По мнению критиков этой законодательной инициативы, предлагаемые нововведения нарушают конституционный принцип разделения властей.
Оппозиция считает предлагаемые изменения несправедливыми и опасается, что решающее слово в назначении судей будет оставаться за правящей партией, которая доминирует в парламенте.
Правящая в Польше партия "Право и справеливость", выступающая за принятие этого закона, утверждает, что реформа необходима из-за коррумпированности существующей судебной системы.