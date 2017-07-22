Сенат Польши одобрил спорный закон о судоустройстве

Копірайт зображення Getty Images Image caption Акция протеста против судебной реформы

Сенат Польши в ночь на субботу принял закон о Верховном суде. Принятие закона сопровождалось массовыми протестами перед зданиями Сената и Верховного суда.

Впрочем, чтобы документ вступил в силу, его еще должен подписать президент Анджей Дуда.

Согласно закону, Верховный суд страны будет подчиняться министерству юстиции. Так, глава минюста сможет самостоятельно назначать председателей апелляционных и окружных судов, без консультаций с представителями органов правосудия.

Также закон предоставляет депутатам роль в выборе членов Национального судебного совета - органа, который назначает судей.

Против законопроекта выступили оппозиционные партии и правозащитники. По мнению критиков этой законодательной инициативы, предлагаемые нововведения нарушают конституционный принцип разделения властей.

Оппозиция считает предлагаемые изменения несправедливыми и опасается, что решающее слово в назначении судей будет оставаться за правящей партией, которая доминирует в парламенте.

Правящая в Польше партия "Право и справеливость", выступающая за принятие этого закона, утверждает, что реформа необходима из-за коррумпированности существующей судебной системы.