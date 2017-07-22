СБУ: пленный россиянин встречается с матерью

Копірайт зображення УНІАН Image caption Глава СБУ (на фото - в центре) призвал Светлану Агееву обратиться к Путину после встречи с сыном

Взятый в плен на Донбассе российский военнослужащий Виктор Агеев встречается с матерью. Об этом на брифинге в субботу сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Наши следователи, по поручению главы государства, пошли навстречу, и прямо сейчас в Старобельске проходит встреча взятого в плен на Донбассе российского военнослужащего Агеева с его матерью", - сказал Грицак.

Виктор Агеев 1995 года рождения был взят в плен в конце июня. По словам главы СБУ, действия Агеева на Донбасе "квалифицируются как терроризм".

Василий Грицак сказал, что матери задержанного на Донбассе россиянина Светлане Агеевой разрешили встретиться с сыном. СБУ, со своей стороны, просит, чтобы она обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить украинских заложников.

"Мы призываем мать Агеева после встречи с сыном обратиться к Путину с требованием освободить всех украинских заложников, содержащихся в ОРДЛО. На сегодняшний день их насчитывается, по нашим данным, 134 человека. В оккупированном Крыму - десятки крымскотатарских активистов, а на территории России - Сенцов , Карпюк, Сущенко и другие", - уточнил глава СБУ.

Грицак выразил надежду на то, что мать российского контрактника и российский журналист Павел Каныгин - корреспондент "Новой газеты", который приехал вместе со Светланой Агеевой, - донесут до граждан России правду о непосредственном участии регулярных войск и военных-контрактников ВС РФ в конфликте на Донбассе.

Минобороны РФ заявило, что Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации.

В российском военном ведомстве настаивают, что мужчина проходил срочную службу в ВС России, после которой в мае 2016 года он уволился в установленном порядке в запас.

Позже сам Виктор Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

"Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в городе Новочеркасск, это полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России)", - заявил Агеев.