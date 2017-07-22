К 4-му дню рождения принца Джорджа выпущен его официальный портрет
Принцу Джорджу - первому ребенку принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт - в субботу 22 июля исполняется четыре года. По этому случаю британская королевская семья опубликовала официальный портрет маленького принца.
Фотография смеющегося Джорджа опубликована в Instagram Кенсингтонского дворца.
Герцог и герцогиня Кембриджская были рады поделиться снимком, сделанным королевским фотографом из Getty Крисом Джексоном, говорится в заявлении дворца.
"Это такой счастливый малыш, фотосъемка с ним - сплошное веселье", - сказал фотограф, сделавший этот снимок еще в конце июня.
Принц встретит свой день рождения с родителями, которые в пятницу завершили турне по Польше и Германии.
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Принц Джордж с сестрой, принцессой Шарлоттой уже сопровождали родителей во время их визита в Канаду. А это была их первая официальная поездка в Европу.
В пятницу принц Уильям в последний день официального визита в Германию на заводе Airbus показал детям вертолет.
Принц Джордж примерил шлем пилота, а принцесса Шарлотта поиграла с кнопками панели управления.
В сентябре принц Джордж должен пойти в школу. Как ранее сообщалось, принц Джордж будет учиться в лондонской школе Thomas's Battersea, расположенной недалеко от Кенсингтонского дворца.
Принц Джордж Александр Луи (Джордж Кембриджский) родился 22 июля 2013 года.