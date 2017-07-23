Гран-при Одесского кинофестиваля получила лента "Король бельгийцев"

Копірайт зображення Одесский международный кинофестиваль Image caption На церемонии награждения в Одесском оперном театре вручили призы лучшим фильмам в конкурсных программах

22 июля в Одесском национальном Академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония закрытия 8-го Одесского международного кинофестиваля.

Обладателем Главного приза Одесского международного кинофестиваля - Гран-при по результатам зрительского голосования - стал фильм "Король бельгийцев" Петерса Бросенса и Джессики Вудворт.

Лучшим полнометражным украинским фильмом в нацконкурсе стал "Dixie Land" Романа Бондарчука (лента совместного производства Украины, Литвы и Германии)

"Эта лента - семь лет съемок, семь лет нашей жизни", - сказал режиссер на церемонии награждения.

Копірайт зображення Одесский международный кинофестиваль Image caption Закрытие посетила актриса Лия Ахеджакова, приехавшая представить фильм "Кроткая" Сергея Лозницы

Победителем конкурса европейских документальных фильмов стал украинский режиссер Сергей Буковский с фильмом "Главная роль".

Мама режиссера, актриса Нина Антонова, также получила награду за лучшую актерскую работу - именно в этой ленте.

Лучший фильм Международного конкурса по версии жюри - "Лето 1993" (Испания) Карлы Симон.

Копірайт зображення Одесский международный кинофестиваль

Диплом FIPRESCI (Международной федерации кинопрессы) за лучший короткометражный фильм в национальном конкурсе получила "Сирень" Катерины Горностай. Диплом этого жюри за лучший полнометражный фильм - у картины Валентина Васяновича "Уровень черного".

8-й кинофестиваль получил рекордное количество заявок - 911 фильмов из 81и страны мира.

Почетной гостьей закрытия ОМКФ стала французская актриса Изабель Юппер, которой присудили почетную награду за вклад в кинематограф.

Копірайт зображення Одесский международный кинофестиваль Image caption Изабель Юппер в Одессе

"Я давно хотела приехать в Украину и в Одессу. Я по-особому отношусь к вашей стране, несколько лет назад я снималась в фильме "Наводнение" одесского режиссера Игоря Минаева", - цитирует Юппер пресс-служба кинофестиваля.