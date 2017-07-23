Гран-при Одесского кинофестиваля получила лента "Король бельгийцев"
22 июля в Одесском национальном Академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония закрытия 8-го Одесского международного кинофестиваля.
Обладателем Главного приза Одесского международного кинофестиваля - Гран-при по результатам зрительского голосования - стал фильм "Король бельгийцев" Петерса Бросенса и Джессики Вудворт.
Лучшим полнометражным украинским фильмом в нацконкурсе стал "Dixie Land" Романа Бондарчука (лента совместного производства Украины, Литвы и Германии)
"Эта лента - семь лет съемок, семь лет нашей жизни", - сказал режиссер на церемонии награждения.
Победителем конкурса европейских документальных фильмов стал украинский режиссер Сергей Буковский с фильмом "Главная роль".
Мама режиссера, актриса Нина Антонова, также получила награду за лучшую актерскую работу - именно в этой ленте.
Лучший фильм Международного конкурса по версии жюри - "Лето 1993" (Испания) Карлы Симон.
Диплом FIPRESCI (Международной федерации кинопрессы) за лучший короткометражный фильм в национальном конкурсе получила "Сирень" Катерины Горностай. Диплом этого жюри за лучший полнометражный фильм - у картины Валентина Васяновича "Уровень черного".
8-й кинофестиваль получил рекордное количество заявок - 911 фильмов из 81и страны мира.
Почетной гостьей закрытия ОМКФ стала французская актриса Изабель Юппер, которой присудили почетную награду за вклад в кинематограф.
"Я давно хотела приехать в Украину и в Одессу. Я по-особому отношусь к вашей стране, несколько лет назад я снималась в фильме "Наводнение" одесского режиссера Игоря Минаева", - цитирует Юппер пресс-служба кинофестиваля.