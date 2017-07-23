Может ли Дональд Трамп помиловать сам себя?

Копірайт зображення AFP Image caption Трамп написал в Twitter, что "у президента США есть полное право объявить о помиловании"

В тот момент, когда полным ходом идет расследование возможной вовлеченности России в президентскую кампанию Дональда Трампа, внезапно возникло весьма неординарное предположение: Трамп может помиловать себя или членов своей семьи.

Газета Washington Post сообщила в четверг, что президент США запросил информацию о том, насколько в его власти объявить о помиловании, чтобы свернуть расследование вероятного российского вмешательства в американские выборы, ведущееся спецпрокурором Робертом Мюллером.

Трамп ответил в субботу, он написал в "Твиттере": "Все согласны с тем, что у президента США есть полное право объявить о помиловании. Зачем об этом думать, если до сих пор единственное преступление - это утечки против нас. Фейковые новости".

По словам некоторых экспертов, "самопомилование" - это как если бы судья председательствовал на суде над самим собой. Но есть и те, кто считают, что Трамп может быть прав - хотя, вероятнее всего, это и не очень хорошая идея.

Как работает президентское помилование?

Право президента США объявлять помилование записано в конституции. В соответствии со второй статьей, глава государства "имеет власть предоставлять отсрочку исполнения приговоров и помилование по делам о преступлениях против Соединенных Штатов, за исключением случаев импичмента".

На практике президент может предоставить амнистию или смягчить наказание, то есть сокращать срок пребывания в тюрьме.

Получить помилование может и еще не осужденный человек - ему даже не обязательно должно быть предъявлено обвинение. Однако президент не может помиловать тех, кого обвиняют в преступлении против государства.

В контексте "российского расследования" Трамп может предоставить иммунитет своим помощникам или членам семьи, ограничив тем самым круг подозреваемых в расследовании Мюллера.

Копірайт зображення AFP Image caption Трамп может дать иммунитет своим помощникам или членам семьи

Так может ли Трамп себя помиловать?

Короткий ответ: мы пока этого не знаем, учитывая короткую формулировку и очень широкое применение нормы конституции, а также то, что подобных прецедентов в американской истории еще не было.

Некоторые юристы считают, что это невозможно, приводя в пример позицию министерства юстиции США, представленную за несколько дней до отставки президента Ричарда Никсона - о том, что он не может помиловать сам себя "по основополагающему правилу, что никто не может судить самого себя".

"Министерство юстиции было право в том, что [в этом вопросе] нужно руководствоваться принципом, что никто не может быть по одному и тому же делу судьей и ответчиком и что никто не выше закона", - пишут правоведы Лоренс Х. Трайб, Ричард Пейнтер и Норман Айзен в своей колонке в Washington Post.

Другие же говорят, что конституция не исключает "самопомилования".

"Самопомилование может быть чудовищно неподходящим, - сказал в интервью изданию Vox профессор права в Гарвардском университете Марк Тушнет, - но ответ, который дает конституция за такое правонарушение - это импичмент, то есть политическое, а не уголовное решение".

Может ли это ему помочь?

Если мнение экспертов о том, может ли Трамп себя помиловать, расходятся, то насчет того, что этот шаг будет сопряжен с большими трудностями, сомнений нет.

Как указывает Джонатан Терли, профессор школы права в университете им. Джорджа Вашингтона, подобный указ вызовет серьезные вопросы "о злоупотреблении властью".

"Также важно помнить, что подобное помилование не защитит ни от импичмента, ни от уголовного преследования по законам штата. К тому же это не остановит ведущееся расследование", - сказал Терли газете Los Angeles Times.

Импичмент - это, по большей части, политический процесс, поэтому помилование не помешает враждебному по отношению к Трампу конгрессу выдвинуть против президента обвинений в нарушении закона.

Профессоры-правоведы из Чикагского университета Даниэль Хемель и Эрик Познер в статье, опубликованной в New York Times, утверждают, что если Трамп объявит помилование кому-нибудь из своих родственников, то его можно будет обвинить в препятствовании правосудию. Дело может оказаться в верховном суде.

Копірайт зображення Hulton Archive Image caption Некоторые полагают, что Форд проиграл кампанию 1976 года из-за помилования Никсона (справа)

Кто получал помилование в прошлом?

Президент Джеральд Форд помиловал своего предшественника Никсона в связи с Уотергейтским скандалом. Он тогда заявил, что стране необходимо двигаться дальше.

Это решение до сих пор вызывает в Америке споры. Одни считают, что именно поэтому Форд проиграл выборы 1976 года, другие - что он принял трудное, но правильное решение.

Эндрю Джонсон объявил амнистию после гражданской войны в США.

Билл Клинтон в свой последний день на посту президента помиловал десятки людей, в том числе брата своей жены Хиллари Клинтон Хью Родэма и находившегося в бегах трейдера Марка Рича, которому было предъявлено обвинение в уклонении от налогов и мошенничестве.

Наконец, Барак Обама помиловал Челси Мэннинг - рядового армии США, приговоренную к 35 годам тюрьмы за передачу секретных документов сайту Wikileaks.