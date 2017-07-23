В АТО снова стреляли под Красногоровкой

Копірайт зображення Getty Images

На протяжении минувших суток огонь в зоне проведения АТО снова не прекращался, сообщает пресс-центр штаба АТО в своем Facebook.

Зафиксировано 18 нарушений перемирия. В то же время данных о раненых или погибших в штабе не приводят.

Несмотря на "хлебное перемирие", в вечернее время активизировались обстрелы, говорят силовики.

В частности, на мариупольском направлении под минометный огонь попали позиции сил АТО в Красногоровке.

Утром 20 июля на этом участке произошел бой, в котором погибли несколько человек.

Также в субботу противник вел огонь из минометов 120 и 82 мм, гранатометов и пулеметов в районе Авдеевки - еще одной "горячей точки".

По согласованной в Минске договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы, с 24 июня по 31 августа на востоке Украины установлено так называемое "хлебное перемирие". Однако договоренность о прекращении огня почти каждый день нарушается.

За три года конфликта на Донбассе погибли 2,7 тыс. украинских военных