Принцы Уильям и Гарри поделились воспоминаниями о матери
Наследник британского престола герцог Кембриджский Уильям и его брат принц Гарри расскажут о своей матери принцессе Диане в документальном фильме, который выйдет в преддверии 20-й годовщины ее трагической гибели.
Лента "Диана - наша мама: ее жизнь и наследие" будет показана в эфире телеканала ITV 24 июля.
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В фильме Уильям и Гарри впервые расскажут о своем последнем звонке матери в Париж за часы до ее гибели. Они сожалеют, что их последний разговор был слишком коротким и спешным.
В ночь на 31 августа 1997 года Диана погибла в Париже в результате автокатастрофы. На момент смерти матери принцу Уильяму было 15 лет, его брату Гарри - всего 12.
В фильме сыновья принцессы Дианы вспоминают о "радости", которую она им дарила. Она поощряла их шалости и была "абсолютным ребенком до мозга костей", который в то же время понимал что представляет собой "жизнь вне стен дворца".
Принц Уильям назвал разговор о погибшей матери "исцеляющим душевную боль" и отметил, что запомнил ее "всегда смеющейся и полной радости".
"Она часто мне говорила: "Можешь безобразничать, сколько хочешь, главное - не попадайся".
"Она была большая озорница. Приходила посмотреть, как мы играем в футбол, и подкладывала нам в носки конфеты".
Принц Уильям также добавил, что Диана была "очень неформальной и обожала смех и веселье".
Уильям вспомнил один эпизод, когда он вернулся домой из школы и увидел, что Диана пригласила к Кенсингтонский дворец топ-моделей Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Наоми Кэмпбелл.
"Мне было 12 или 13 лет, и их плакаты висели у меня стенах", - рассказал он.
"Я покраснел, не знал, что сказать, и чуть не споткнулся на лестнице, поднимаясь наверх. Я был совершенно обескуражен".
Герцог Кембриджский также сказал, что воспоминания о последнем телефонном разговоре с матерью навевают на него грусть.
По его словам, они с братом в это время "хорошо проводили время" с кузенами в Шотландии.
"Гарри и я хотели побыстрее попрощаться, знаете -"Потом поговорим". ... Если бы я знал, что произойдет, я бы не был таким равнодушным", - сказал он.
"Она звонила из Парижа. Я не очень хорошо помню о чем был разговор, но, наверное, до конца жизни буду сожалеть о том, каким коротким был этот звонок", - добавил принц Гарри.