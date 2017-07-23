Принцы Уильям и Гарри поделились воспоминаниями о матери

Копірайт зображення THE DUKE OF CAMBRIDGE AND PRINCE HARRY

Наследник британского престола герцог Кембриджский Уильям и его брат принц Гарри расскажут о своей матери принцессе Диане в документальном фильме, который выйдет в преддверии 20-й годовщины ее трагической гибели.

Лента "Диана - наша мама: ее жизнь и наследие" будет показана в эфире телеканала ITV 24 июля.

В фильме Уильям и Гарри впервые расскажут о своем последнем звонке матери в Париж за часы до ее гибели. Они сожалеют, что их последний разговор был слишком коротким и спешным.

В ночь на 31 августа 1997 года Диана погибла в Париже в результате автокатастрофы. На момент смерти матери принцу Уильяму было 15 лет, его брату Гарри - всего 12.

В фильме сыновья принцессы Дианы вспоминают о "радости", которую она им дарила. Она поощряла их шалости и была "абсолютным ребенком до мозга костей", который в то же время понимал что представляет собой "жизнь вне стен дворца".

Копірайт зображення THE DUKE OF CAMBRIDGE AND PRINCE HARRY Image caption Беременная Гарри Диана держит на руках Уильяма

Принц Уильям назвал разговор о погибшей матери "исцеляющим душевную боль" и отметил, что запомнил ее "всегда смеющейся и полной радости".

"Она часто мне говорила: "Можешь безобразничать, сколько хочешь, главное - не попадайся".

"Она была большая озорница. Приходила посмотреть, как мы играем в футбол, и подкладывала нам в носки конфеты".

Принц Уильям также добавил, что Диана была "очень неформальной и обожала смех и веселье".

Уильям вспомнил один эпизод, когда он вернулся домой из школы и увидел, что Диана пригласила к Кенсингтонский дворец топ-моделей Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Наоми Кэмпбелл.

"Мне было 12 или 13 лет, и их плакаты висели у меня стенах", - рассказал он.

"Я покраснел, не знал, что сказать, и чуть не споткнулся на лестнице, поднимаясь наверх. Я был совершенно обескуражен".

Копірайт зображення Prince William and Prince Harry on picnic benchIma

Герцог Кембриджский также сказал, что воспоминания о последнем телефонном разговоре с матерью навевают на него грусть.

По его словам, они с братом в это время "хорошо проводили время" с кузенами в Шотландии.

"Гарри и я хотели побыстрее попрощаться, знаете -"Потом поговорим". ... Если бы я знал, что произойдет, я бы не был таким равнодушным", - сказал он.

"Она звонила из Парижа. Я не очень хорошо помню о чем был разговор, но, наверное, до конца жизни буду сожалеть о том, каким коротким был этот звонок", - добавил принц Гарри.