В Харькове - новый случай ботулизма

Копірайт зображення UNIAN

В Харькове 22-летнюю девушку госпитализировали в инфекционную больницу с предварительным диагнозом ботулизм, сообщает полиция области.

Состояние пациентки тяжелое. Подозревают, что она могла отравиться вяленой рыбой.

Мать пострадавшей пояснила, что вечером 21 июля ей позвонила дочь и пожаловалась на плохое самочувствие.

В больнице состояние девушки ухудшилось и 22 июля она была подключена к аппарату искусственного дыхания.

По предварительной информации, девушка отравилась вяленой рыбой, которую накануне приобрела в одном из магазинов города.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил. Обстоятельства происшествия выясняются.

С начала года в Украине зарегистрировано 90 случаев заболевания ботулизмом, девять из них - смертельные, сообщило министерство здравоохранения.

Восемь из девяти умерших отравились в результате употребления вяленой рыбы, четверо из них - из-за рыбы промышленного производства.

Чтобы уберечься от ботулизма, следует избегать употребления вяленой, соленой и консервированной рыбы и мясных консервов, прежде всего домашнего производства, советуют в Минздраве.

Ботулотоксин - один из самых сильных в природе ядов. Его смертельная доза для человека составляет всего лишь 0,3 мкг.

Последствиями отравлений могут стать парезы и параличи гортани, глотки и дыхательных мышц. Человек задыхается, может развиться заражение крови.

Инкубационный период может продолжаться от нескольких часов до пяти суток, сообщают в Минздраве.

Одним из первых признаков ботулизма являются нарушения зрения, что связано с параличом глазных мышц.

Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек, боль при глотании, может измениться тембр голоса. Эти симптомы обусловлены поражением глотательных мышц.