В Харькове - новый случай ботулизма
В Харькове 22-летнюю девушку госпитализировали в инфекционную больницу с предварительным диагнозом ботулизм, сообщает полиция области.
Состояние пациентки тяжелое. Подозревают, что она могла отравиться вяленой рыбой.
Мать пострадавшей пояснила, что вечером 21 июля ей позвонила дочь и пожаловалась на плохое самочувствие.
В больнице состояние девушки ухудшилось и 22 июля она была подключена к аппарату искусственного дыхания.
По предварительной информации, девушка отравилась вяленой рыбой, которую накануне приобрела в одном из магазинов города.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил. Обстоятельства происшествия выясняются.
С начала года в Украине зарегистрировано 90 случаев заболевания ботулизмом, девять из них - смертельные, сообщило министерство здравоохранения.
Восемь из девяти умерших отравились в результате употребления вяленой рыбы, четверо из них - из-за рыбы промышленного производства.
Чтобы уберечься от ботулизма, следует избегать употребления вяленой, соленой и консервированной рыбы и мясных консервов, прежде всего домашнего производства, советуют в Минздраве.
Ботулотоксин - один из самых сильных в природе ядов. Его смертельная доза для человека составляет всего лишь 0,3 мкг.
Последствиями отравлений могут стать парезы и параличи гортани, глотки и дыхательных мышц. Человек задыхается, может развиться заражение крови.
Инкубационный период может продолжаться от нескольких часов до пяти суток, сообщают в Минздраве.
Одним из первых признаков ботулизма являются нарушения зрения, что связано с параличом глазных мышц.
Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек, боль при глотании, может измениться тембр голоса. Эти симптомы обусловлены поражением глотательных мышц.