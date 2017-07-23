В конгрессе США договорились о новых санкциях против России

Копірайт зображення Getty Images Image caption Путин и Трамп впервые встретились на G2 и продемонстрировали желание договариваться

Республиканцы и демократы в американском конгрессе согласовали законопроект о новых санкциях в отношении России в ответ на возможное российское вмешательство в предвыборную кампанию США. Законопроект, по замыслу законодателей, призван также затруднить для президента США единоличную отмену санкций.

Все шесть месяцев пребывания Трампа на посту президента сопровождаются обвинениями в том, что Россия, возможно, поспособствовала победе американского президента на выборах.

Москва отвергает любые подобные обвинения, тогда как в США продолжается расследование возможных "российских связей" людей из окружения Трампа.

"Послание Путину от имени американского народа"

Сенатор-демократ Бен Кардин заявил, что соглашение достигнуто после "напряженных переговоров".

"Практически единый конгресс отправляет президенту Путину четкое послание от имени американского народа и наших союзников. И нам нужен президент Трамп, чтобы помочь доставить это послание", - сказал он.

Законопроект предусматривает ужесточение уже существующих санкций, введенных американскими властями в отношении нескольких секторов российской экономики после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе, а также санкции за возможное вмешательство России в американскую избирательную кампанию.

Сенат США одобрил документ еще в июне.

На просьбу корреспондента CNN прокомментировать отношение к законопроекту, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, ответил: "Очень негативное".

В Евросоюзе настороженно отнеслись к новому законопроекту. Еврокомиссия предупредила о возможных "широких и неизбирательных" "непредвиденных последствиях" законопроекта, особенно в отношении усилий ЕС по диверсификации источников энергии из России, передает Reuters.

Санкции против России - составная часть нового законопроекта, который предусматривает также санкции против Ирана и Северной Кореи. Голосование в нижней палате представителей намечено на вторник.

После этого документ отправится на подпись к президенту США Дональду Трампу.

Президент Трамп все еще может наложить вето на законопроект, но, как указывают наблюдатели, это только усилит подозрения в поддержке Трампом действий Кремля.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Отвечает эксперт по языку жестов

Против России или против Трампа?

Хотя законопроект ужесточает санкции против России, одни из самых серьезных изменений касаются полномочий самого президента США.

В случае принятия законопроекта Трамп не сможет в одностороннем порядке, без одобрения конгресса, ослабить или отменить санкции в отношении России или же "существенно менять" принципы внешней политики.

Не сможет Трамп и самостоятельно, без одобрения конгресса вернуть России дипломатические дачи, изъятые в декабре 2016 по требованию предыдущего президента Барака Обамы.

17 июля, после многочасовой встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Томасом Шэнноном, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон близки к договоренности по возврату дипломатической собственности.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение 49 комнат и лодочный причал: как выглядят дачи российских дипломатов в США

Конгресс оставляет за собой право в течение 30 дней рассмотреть запрос президента.

Сам Трамп сразу после своего избрания упоминал возможность снятия санкций с России. Чуть позже, однако, признал, что говорить об этом рано.