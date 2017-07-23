В Венесуэле во время протестов ранен известный скрипач

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В субботу, 23 июля, оппозиция организовала марш в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Полиция перекрыла путь шествию, применила слезоточивый газ и резиновые пули.

Венесуэльский скрипач Уилли Артеага, ставший одним из самых известных участников протестов, был ранен в ходе столкновений, сообщает Reuters.

Молодой музыкант прославился своей игрой во время протестов в Каракасе - таким образом он поддерживает антиправительственные протесты с помощью искусства.

Его жизни ничего не угрожает, музыкант пообещал вернуться на улицу уже завтра.

"Нас не остановят ни резиновые пули, ни пули для пневматики", - написал он в Twitter.

Также музыкант выложил видео со своим забинтованным лицом.

Президент Николас Мадуро называет протестующих "террористами".

В Венесуэле уже три месяца идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.

За время протестов в Венесуэле погибли около сотни человек.