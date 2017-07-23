5-летней девочке, которую оштрафовали за продажу лимонада, предлагают работу

Копірайт зображення Andre Spicer

Пятилетняя британка, которую полиция оштрафовала за продажу лимонада на улице, получила десятки предложений о работе от организаторов различных мероприятий.

Отец девочки Андре Спайсер разрешил ей продавала лимонад по 50 пенсов за стакан с маленького прилавка в районе Майл Энд на востоке Лондона.

Тысячи музыкальных фанатов в это время проходили мимо по дороге на фестиваль Lovebox.

Спайсер рассказал, что его дочери понравилась идея организовать небольшую "лавку" возле дома.

"Она просто хотела, чтобы люди улыбнулись. Она была очень горда собой", - сказал он.

Но к ним подошли четверо полицейских и оштрафовали отца и дочь за торговлю без лицензии.

Местный совет потом извинился и отменил штраф.

Копірайт зображення Andre Spicer Image caption Штраф за торговлю без лицензии

Андре Спайсер сообщил, что в результате случившегося его дочь получила много предложений продавать лимонад на различных мероприятиях: от фестивалей до ярмарок.

"Мы потрясены хорошей реакцией людей со всего мира", - написала семья в Twitter.

Спайсер рассказывал, что когда к ним подошли полицейские, девочка расплакалась.

Представитель местных властей заявил: "Нам очень жаль, что это произошло. Мы исходим из того, что наши полицейские будут руководствоваться здравым смыслом и с умом использовать свои полномочия".

"Очевидно, этого не произошло. Штраф будет немедленно отменен, и мы свяжемся с мистером Спайсером и его дочерью, чтобы принести извинения", - говорится в заявлении местного совета.