Спецпредставитель США: на Донбассе продолжается "горячая война"
На востоке Украины продолжается настоящая "горячая война", а не замороженный конфликт. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
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"Это не замороженный конфликт, это горячая война. Это кризис, который требует безотлагательного внимания, который необходимо решить как можно скорее", - сказал Волкер на пресс-конференции в Краматорске.
Он также отметил, что местное население очень страдает от последствий конфликта, есть много погибших и раненых, разрушены здания, подорвана экономика и промышленное производство.
"Цена, которую заплатили за это, - очень высока. И это нужно решить как можно скорее", - отметил Волкер и добавил, что слишком высокую цену заплатили как жители контролируемых, так и временно неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Кроме того Курт Волкер и посол США в Украине Мари Йованович побывали в Авдеевке, где встретились с военными, представителями администрации и пострадавшими жителями города.
Представители делегации посетили отремонтированную школу и Авдеевский коксохимический завод.
Это не первый визит Курта Волкера в Украину. Он уже приезжал 9 июля этого года, когда сопровождал Рекса Тиллерсона во время его визита в Киев. Также Волкер встречался с представителем Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонидом Кучмой.
Детали визита
21 июля Госдепартамент США сообщил, что Курт Волкер отправился на восток Украины для встречи с "пострадавшими от российской агрессии" и обсуждения важности обеспечения безопасности для всех украинцев.
24 июля он будет в Киеве, чтобы встретиться с украинскими чиновниками и обсудить "путь к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины".
После Украины спецпредставитель США отправится Париж, чтобы поучаствовать в обсуждении между Францией и Германией минского процесса и нормандского формата.
Затем, по сообщению Госдепартамента, Волкер посетит Брюссель, где он встретится с официальными лицами ЕС и НАТО по разрешению конфликта в Украине.
26 июля Волкер прибудет в Вену для встреч с ОБСЕ для обсуждения усилий мониторинговой миссии на востоке Украины. После Австрии в Лондоне он проконсультируется с британскими чиновниками относительно продвижения "украинского вопроса".