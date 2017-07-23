Спецпредставитель США: на Донбассе продолжается "горячая война"

Копірайт зображення Прес-центр штабу АТО Image caption Посол США в Украине Мари Йованович и специальный представитель США Курт Волкер прибыли на Донбасс

На востоке Украины продолжается настоящая "горячая война", а не замороженный конфликт. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Это не замороженный конфликт, это горячая война. Это кризис, который требует безотлагательного внимания, который необходимо решить как можно скорее", - сказал Волкер на пресс-конференции в Краматорске.

Он также отметил, что местное население очень страдает от последствий конфликта, есть много погибших и раненых, разрушены здания, подорвана экономика и промышленное производство.

"Цена, которую заплатили за это, - очень высока. И это нужно решить как можно скорее", - отметил Волкер и добавил, что слишком высокую цену заплатили как жители контролируемых, так и временно неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Копірайт зображення Прес-центр штабу АТО

Кроме того Курт Волкер и посол США в Украине Мари Йованович побывали в Авдеевке, где встретились с военными, представителями администрации и пострадавшими жителями города.

Представители делегации посетили отремонтированную школу и Авдеевский коксохимический завод.

Это не первый визит Курта Волкера в Украину. Он уже приезжал 9 июля этого года, когда сопровождал Рекса Тиллерсона во время его визита в Киев. Также Волкер встречался с представителем Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонидом Кучмой.

Детали визита

21 июля Госдепартамент США сообщил, что Курт Волкер отправился на восток Украины для встречи с "пострадавшими от российской агрессии" и обсуждения важности обеспечения безопасности для всех украинцев.

24 июля он будет в Киеве, чтобы встретиться с украинскими чиновниками и обсудить "путь к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины".

После Украины спецпредставитель США отправится Париж, чтобы поучаствовать в обсуждении между Францией и Германией минского процесса и нормандского формата.

Затем, по сообщению Госдепартамента, Волкер посетит Брюссель, где он встретится с официальными лицами ЕС и НАТО по разрешению конфликта в Украине.

26 июля Волкер прибудет в Вену для встреч с ОБСЕ для обсуждения усилий мониторинговой миссии на востоке Украины. После Австрии в Лондоне он проконсультируется с британскими чиновниками относительно продвижения "украинского вопроса".