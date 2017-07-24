Нападение в резиденции посла Израиля в Иордании: двое погибших

Копірайт зображення Getty Images Image caption Официальной информации о случившемся пока не поступало

Два человека погибли и одни получил ранения в результате нападения, совершенного в резиденции израильского посла в Аммане.

Израильское посольство в Аммане окружено силами безопасности, его сотрудники эвакуированы.

По данным министерства иностранных дел Израиля, нападение произошло в резиденции посла, которая находится по соседству с посольством в Аммане. Во время замены мебели в резиденции находились владелец апартаментов, охранник и двое рабочих. Один из рабочих зашел за спину охраннику и напал на него с отверткой. Охранник был легко ранен но сумел открыть ответный огонь. В результате нападавший был застрелен. Ранения получил также владелец собственности, позже скончавшийся в больнице.

В соответствии с Венской конвенцией на охранника посольства распространяется дипломатическая неприкосновенность, и власти Иордании не имеют права арестовывать или допрашивать его.

В израильском МИДе сообщили также, что после инцидента премьер-министр Беньямин Нетаньяху поговорил по телефону с послом в Омане и с самим охранником.

Сотрудники МИДа и правоохранительных органов Израиля по собственным каналам сотрудничают с иорданскими властями с целью выяснения обстоятельств нападения.

Корреспондент ВВС, находящийся вблизи места событий, сообщает, что все прилегающие к посольству улицы оцеплены.

Копірайт зображення AFP Image caption Соседние с посольством улицы оцеплены

Израиль и Иордания заключили мирный договор в 1994 году.

В последние дни в отношениях между двумя странами возникла напряженность, после того как власти Израиля усилили меры безопасности вокруг Храмовой горы в Восточном Иерусалиме.

В пятницу тысячи иорданцев приняли участие в демонстрации протеста в Аммане против решения израильских властей установить металлоискатели на подходах к Старому городу Иерусалима.

Иордания - официальный хранитель святых для ислама мест в Иерусалиме. На Храмовой горе находятся мечеть Аль-Акса и мечеть Омара (Купол Скалы), почитающиеся мусульманами как одни из наиболее святых мест.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Иорданцы протестуют против ограничений в доступе к мечетям на Храмовой горе

14 июля израильские власти резко ограничили доступ к этим мечетям, после того, как оттуда вышли двое израильских арабов и застрелили двоих израильских полицейских из друзской общины.

Палестинцы требуют, чтобы израильские власти демонтировали металлоискатели.