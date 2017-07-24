МВФ ухудшил прогноз роста экономик Британии и США

Копірайт зображення Getty Images

Американская и британская экономики в 2017 году будут расти медленнее, чем прогнозировали, считают в Международном валютном фонде.

Согласно новому прогнозу, показатель роста ВВП в США составит 2,1%, а не 2,3.

От администрации Трампа ожидали политики, которая может придать небольшой толчок американской экономике - наподобие сокращения налогов или инвестиций в инфраструктуру страны.

Однако сейчас вероятность реализации таких мероприятий выглядит ниже.

Между тем Британия в первом квартале также показала более медленный и неравномерный рост ВВП, чем ожидалось. Поэтому Международный валютный фонд понизил прогноз роста ВВП Великобритании на 2017 год на 0,3 процентного пункта до 1,7%.

В то же время прогноз МВФ для мировой экономики остался неизменным - 3,5% роста в 2017 году и 3,6 - в 2018.

Между тем для некоторых стран Еврозоны прогнозы роста были улучшены. Среди них - Франция, Германия, Италия и Испания.

МВФ также повысил прогноз по росту экономики Китая в 2017 году до 6,7%