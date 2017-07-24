В зоне АТО ранен один военнослужащий
На протяжении минувших суток в зоне АТО не прекращалась стрельба, сообщает штаб АТО в своем Facebook.
Один украинский военнослужащий получил ранения - это произошло в результате обстрела пригородов Марьинки.
Кроме того под огнем оказались жилые дома.
За сутки зафиксировано 14 нарушений режима перемирия.
Так, на луганском направлении из гранатометов и минометов обстреливали Крымское, Новоалександровку, из БМП - Новозвановку.
По согласованной в Минске договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы, с 24 июня по 31 августа на востоке Украины установлено так называемое "хлебное перемирие". Однако договоренность о прекращении огня почти каждый день нарушается.
За три года конфликта на Донбассе погибли 2,7 тыс. украинских военных