В зоне АТО ранен один военнослужащий

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На протяжении минувших суток в зоне АТО не прекращалась стрельба, сообщает штаб АТО в своем Facebook.

Один украинский военнослужащий получил ранения - это произошло в результате обстрела пригородов Марьинки.

Кроме того под огнем оказались жилые дома.

За сутки зафиксировано 14 нарушений режима перемирия.

Так, на луганском направлении из гранатометов и минометов обстреливали Крымское, Новоалександровку, из БМП - Новозвановку.

По согласованной в Минске договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы, с 24 июня по 31 августа на востоке Украины установлено так называемое "хлебное перемирие". Однако договоренность о прекращении огня почти каждый день нарушается.

За три года конфликта на Донбассе погибли 2,7 тыс. украинских военных