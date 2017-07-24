В Луцке горел гостинично-ресторанный комплекс

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Крупный пожар произошел в луцком гостинично-ресторанном комплексе.

Как сообщили спасатели, в результате пожара никто не погиб и не был травмирован.

Однако местные СМИ сообщают, что по меньшей мере один человек отравился угарным газом, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь на месте происшествия.

Пожарные эвакуировали около 10 человек из номеров, расположенных на втором этаже.

В ГСЧС говорят, что сначала загорелся первый этаж, где расположено помещение ресторана.

Пожар удалось потушить примерно через час.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном повреждении имущества путем поджога.

Местные СМИ сообщают также, что перед пожаром произошел громкий взрыв.