В США задержан водитель грузовика, прятавшего в авто десятки людей

Копірайт зображення Getty Images Image caption Полицию вызвал сотрудник супермаркета Walmart, он же дал воды людям в грузовике

Тела девяти человек, в том числе двоих детей, обнаружены в автомобиле на стоянке супермаркета Walmart в американском городе Сан-Антонио, штат Техас. Полиция считает, что речь идет о торговле людьми.

Всего в прицепе находились 38 человек, 20 из которых доставили в больницу в состоянии крайней степени обезвоживания.

В полиции Сан-Антонио рассказали, что некий мужчина подошел к сотруднику Walmart на стоянке и попросил воды. Представитель супермаркета дал человеку воды и вызвал полицию.

Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили тела девяти человек, сообщил начальник полиции Уильям Макманус.

Копірайт зображення SAN ANTONIO POLICE DEPARTMENT Image caption Начальник полиции Уильям Макманус и руководитель пожарной службы Чарльз Худ: в машине были дети

По словам представителя пожарных служб Чарльза Худа, в машине не работал кондиционер, не было воды, а в это время года температура воздуха в городе доходит до 37 градусов. Пульс у многих госпитализированных достигал 130 ударов в минуту - медики диагностировали тепловой удар, обезвоживание.

Водитель автомобиля задержан полицией - по данным властей, это 60-летний Джеймс Мэтью Бредли из Флориды. Как ожидается, в ближайшеее время он предстанет перед судом.

"Это ужасающий случай торговли людьми", - заявили в полиции.

Парковка, на которой обнаружили грузовик, находится примерно в 130 километрах от границы с Мексикой.

"Человеческая трагедия нашего города"

Мэр Сан-Антонио Рон Ниренберг сообщил ВВС, что главной задачей властей сейчас является помощь пострадавшим.

"Мы работаем с властями, мы работаем со свидетелями, чтобы понять масштаб преступления. Но в этом случае, когда мы становимся свидетелями человеческой трагедии в нашем городе, наша главная цель - предоставить помощь", - сказал он.

Глава городской пожарной службы Чарльз Худ подтвердил, что среди находившихся в машине людей было как минимум двое детей школьного возраста.

"Нам повезло, что не все из 38 находившихся в грузовике людей погибли", - отметил он.

По словам прокурора Западного округа Техаса Ричарда Дурбина, власти пытаются установить всех причастных к этому инциденту.

"Люди были беспомощны в руках тех, кто их перевозил. Представьте себе их страдания, когда они были заперты в душном грузовике при 38-градусной жаре", - сказал он.

"Щит общества": как ловят торговцев людьми

В мае этого года стало известно, что иммиграционная и таможенная полиция США арестовала за несколько недель более 1300 человек в рамках масштабной операции против криминальных банд. Из них 900 - граждане США.

Правоохранительные органы искали участников криминальных сделок, связанных с контрабандой оружия, торговлей людьми и убийствами.

Тогда глава таможенной полиции Томас Хоман назвал уличные банды крупнейшей угрозой, с которой сталкивается американское общество.

В США с 2005 года проводится масштабная операция Community Shield ("Щит общества") против участников банд, связанных с наркоторговлей и торговлей людьми.

Китай, Россия и Афганистан - где больше случаев торговли людьми?

Президент США Дональд Трамп называл противодействие торговле людьми приоритетной задачей своей администрации.

По данным Госдепартамента США от июня 2017 года, 20 миллионов человек в разных странах стали жертвами контрабанды людьми и рабского труда, причем наибольшее число случаев зафиксировано в Китае.

По мнению экспертов Госдепа, Пекин широко эксплуатирует жителей Северной Кореи, которые приезжают в Китай на заработки.

По сведениям госсекретаря США Рекса Тиллерсона, Россия также эксплуатирует рабочих из КНДР.

В докладе утверждается, что Афганистан, Малайзия, Катар и Мьянма предпринимают усилия для того, чтобы покончить с торговлей людьми.