Адвокат Ерофеева: бывший подзащитный жив и здоров

Копірайт зображення AFP Image caption Евгений Ерофеев (слева) и Александр Александров во время суда в Киеве

Бывший адвокат россиянина Евгения Ерофеева Оксана Соколовская утверждает, что он жив и его здоровью ничего не угрожает.

Евгений Ерофеев был взят в плен украинскими военными во время боя в Луганской области в 2015 году. Через год его обменяли на украинскую летчицу Надежду Савченко.

"Это все глупости. Мой бывший подзащитный жив и здоров, лечит руку. Вчера, когда пошли заявления о его смерти, я связалась с его родственниками, узнала о его состоянии. Все хорошо". Так Оксана Соколовская прокомментировала ВВС Украина сообщения о том, что после освобождения Ерофеева якобы просто "убрали".

Однако она уточнила, что лично с ним не общалась.

Информацию о смерти Ерофеева российскому журналисту Павлу Каныгину озвучил другой россиянин Виктор Агеев, который был взят в плен украинскими военными 24 июня в Луганской области.

"Ты слышал, что стало с ГРУшником Ерофеевым, когда он вернулся? Его просто убрали. Убили", - заявил Агеев.

На вопрос, откуда он это знает, Агеев ответил, что это общеизвестная информация. "Я знаю точно. Об этом все говорят: и там, и здесь, по эту сторону", - подчеркнул Агеев.

В минувшие выходные мать пленного россиянина Светлана Агеева приезжала в Украину и с разрешения СБУ встречалась с сыном.

Александр Александров и Евгений Ерофеев были задержаны украинскими военнослужащими в мае 2015 года в районе поселка Счастье Луганской области.

На допросах они называли себя действующими военнослужащими главного разведывательного управления Минобороны России.

Москва утверждала, что они служили в российских вооруженных силах, однако на момент попадания в плен уже были уволены из рядов вооруженных сил РФ.

Позже Александров и Ерофеев также стали отрицать, что на момент задержания являлись военнослужащими регулярной армии Российской Федерации.

В Украине их осудили на 14 лет лишения свободы по обвинению в "терроризме", но после объявления приговора обменяли на украинку Надежду Савченко.