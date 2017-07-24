Адвокат Ерофеева: бывший подзащитный жив и здоров
Бывший адвокат россиянина Евгения Ерофеева Оксана Соколовская утверждает, что он жив и его здоровью ничего не угрожает.
Евгений Ерофеев был взят в плен украинскими военными во время боя в Луганской области в 2015 году. Через год его обменяли на украинскую летчицу Надежду Савченко.
"Это все глупости. Мой бывший подзащитный жив и здоров, лечит руку. Вчера, когда пошли заявления о его смерти, я связалась с его родственниками, узнала о его состоянии. Все хорошо". Так Оксана Соколовская прокомментировала ВВС Украина сообщения о том, что после освобождения Ерофеева якобы просто "убрали".
Однако она уточнила, что лично с ним не общалась.
- Ерофеев и Александров: на кого меняют Савченко
- С Надеждой на обмен: как осудили Александрова и Ерофеева
- Суд приговорил Александрова и Ерофеева к 14 годам тюрьмы
Информацию о смерти Ерофеева российскому журналисту Павлу Каныгину озвучил другой россиянин Виктор Агеев, который был взят в плен украинскими военными 24 июня в Луганской области.
"Ты слышал, что стало с ГРУшником Ерофеевым, когда он вернулся? Его просто убрали. Убили", - заявил Агеев.
На вопрос, откуда он это знает, Агеев ответил, что это общеизвестная информация. "Я знаю точно. Об этом все говорят: и там, и здесь, по эту сторону", - подчеркнул Агеев.
В минувшие выходные мать пленного россиянина Светлана Агеева приезжала в Украину и с разрешения СБУ встречалась с сыном.
Александр Александров и Евгений Ерофеев были задержаны украинскими военнослужащими в мае 2015 года в районе поселка Счастье Луганской области.
На допросах они называли себя действующими военнослужащими главного разведывательного управления Минобороны России.
Москва утверждала, что они служили в российских вооруженных силах, однако на момент попадания в плен уже были уволены из рядов вооруженных сил РФ.
Позже Александров и Ерофеев также стали отрицать, что на момент задержания являлись военнослужащими регулярной армии Российской Федерации.
В Украине их осудили на 14 лет лишения свободы по обвинению в "терроризме", но после объявления приговора обменяли на украинку Надежду Савченко.