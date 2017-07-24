Взрыв в Кабуле: 30 человек погибли

В столице Афганистана Кабуле взорвался автомобиль, которым управлял смертник.

Погибли по меньшей мере 30 человек, 42 получили ранения сообщили BBC чиновники.

Ожидается, что число жертв может возрасти.

Сообщалось, что в результате инцидента был разрушен небольшой автобус, принадлежащий министерству угля и энергетики.

Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан". По словам группировки, их мишенью были представители разведки.

Инцидент произошел в час пик.

В этом году в Кабуле произошел целый ряд смертоносных терактов, в которых обвиняют "Талибан" или "Исламское государство".

Движение "Талибан" отстранили от власти в стране в 2001 году, однако признанное международным сообществом правительство страны контролирует не всю территорию Афганистана.

После вывода военной миссии НАТО в 2014 году, активность группировки возросла.