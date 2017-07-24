Взрыв в Кабуле: 30 человек погибли
В столице Афганистана Кабуле взорвался автомобиль, которым управлял смертник.
Погибли по меньшей мере 30 человек, 42 получили ранения сообщили BBC чиновники.
Ожидается, что число жертв может возрасти.
Сообщалось, что в результате инцидента был разрушен небольшой автобус, принадлежащий министерству угля и энергетики.
Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан". По словам группировки, их мишенью были представители разведки.
Инцидент произошел в час пик.
В этом году в Кабуле произошел целый ряд смертоносных терактов, в которых обвиняют "Талибан" или "Исламское государство".
Движение "Талибан" отстранили от власти в стране в 2001 году, однако признанное международным сообществом правительство страны контролирует не всю территорию Афганистана.
После вывода военной миссии НАТО в 2014 году, активность группировки возросла.