Президент Польши пообещал ветировать спорные судебные законы
Президент Польши Дуда заявил, что ветирует два из трех спорных законов о судебной системе страны.
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"Я сожалею, что законопроекты о Верховном суде не были представлены мне до того, как их рассмотрел Сейм", - заявил Дуда.
В ночь на субботу сенат Польши принял закон о Верховном суде. Принятие закона сопровождалось массовыми протестами перед зданиями Сената и Верховного суда.
Согласно закону, Верховный суд страны будет подчиняться министерству юстиции. Так, глава минюста сможет самостоятельно назначать председателей апелляционных и окружных судов, без консультаций с представителями органов правосудия.
Также закон предоставляет депутатам роль в выборе членов Национального судебного совета - органа, который назначает судей.
Против законопроекта выступили оппозиционные партии и правозащитники. По мнению критиков этой законодательной инициативы, предлагаемые нововведения нарушают конституционный принцип разделения властей.
Оппозиция считает предлагаемые изменения несправедливыми и опасается, что решающее слово в назначении судей будет оставаться за правящей партией, которая доминирует в парламенте.
Правящая в Польше партия "Право и справеливость", выступающая за принятие этого закона, утверждает, что реформа необходима из-за коррумпированности существующей судебной системы.