Президент Польши пообещал ветировать спорные судебные законы

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Президент Польши Дуда заявил, что ветирует два из трех спорных законов о судебной системе страны.

"Я сожалею, что законопроекты о Верховном суде не были представлены мне до того, как их рассмотрел Сейм", - заявил Дуда.

В ночь на субботу сенат Польши принял закон о Верховном суде. Принятие закона сопровождалось массовыми протестами перед зданиями Сената и Верховного суда.

Согласно закону, Верховный суд страны будет подчиняться министерству юстиции. Так, глава минюста сможет самостоятельно назначать председателей апелляционных и окружных судов, без консультаций с представителями органов правосудия.

Копірайт зображення ВВС Image caption Акция протеста против судебной реформы

Также закон предоставляет депутатам роль в выборе членов Национального судебного совета - органа, который назначает судей.

Против законопроекта выступили оппозиционные партии и правозащитники. По мнению критиков этой законодательной инициативы, предлагаемые нововведения нарушают конституционный принцип разделения властей.

Оппозиция считает предлагаемые изменения несправедливыми и опасается, что решающее слово в назначении судей будет оставаться за правящей партией, которая доминирует в парламенте.

Правящая в Польше партия "Право и справеливость", выступающая за принятие этого закона, утверждает, что реформа необходима из-за коррумпированности существующей судебной системы.