Киевлянину дали полгода тюрьмы за издевательство над животными

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Голосеевский райсуд Киева приговорил жителя столицы к 6 месяцам тюрьмы за издевательство над животными.

"Мужчина бил своего кота, которого привязывал к дереву шлангом. Это увидели соседи, вызвали полицию. Кота отвезли в больницу, там у него диагностировали поломанные ребра, кости и таз", - сообщает столичная прокуратура.

Случайные свидетели сняли издевательства на видео, а также вызвали полицию.

Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что действия обвиняемого были сознательными, целенаправленными и последовательными.

Полгода тюрьмы - максимальное наказание, предусмотренное за жестокое обращение с животными.