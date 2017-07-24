Налоговики пришли с обысками на заводы "Укрспирта"

Копірайт зображення Сергій Білан

Сотрудники налоговой милиции совместно с Генпрокуратурой проводят обыски на 41 украинском заводе по производству спирта. Об этом сообщил замглавы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

"Спецоперация, которую налоговая милиция проводит под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры, направлена на прекращение противоправной деятельности в сфере незаконного производства и реализации подакцизной продукции", - написал он в Facebook.

Билан рассказал, что "левый" спирт производится из неучтенной сырья, продается за наличные.

Он добавил, что существование такого теневого рынка в спиртовой отрасли приводит к миллиардным потерям государственного бюджета и несет серьезные риски для здоровья населения из-за некачественной продукции.

В спецоперации задействованы 430 работников налоговой милиции.

В Украине функционирует 41 спиртзавод. Все они принадлежат государственному предприятию "Укрспирт", общая производственная мощность которого - более 30 миллионов декалитров в год.