Порошенко: последние дни июля - одни из самых кровавых в году

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Президент Украины назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году и призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории.

Об этом шла речь в ходе телефонных переговоров в "нормандском формате" при участии президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина.

Участники переговоров заслушали доклад ОБСЕ по ситуации на востоке Украины.

"Собеседники отметили важность полного прекращения огня, вывода тяжелого вооружения и проведения разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации СММ ОБСЕ", - сообщает официальный сайт президента Украины.

Петр Порошенко в очередной раз подчеркнул "важность введения на Донбасс миротворческой миссии ООН", а также напомнил, что Украина требует "освободить всех заложников, в том числе тех, кто незаконно удерживается на территории России", добавили в сообщении.

Отмечается также, что Макрон и Меркель указали на "недопустимость любых заявлений, подрывающих территориальную целостность Украины, в частности по созданию так называемой Малороссии".

Беседа длилась два часа, уточняют в пресс-службе. Стороны договорились "согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации минских договоренностей".

С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств нормандского формата, подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что ранее, 23 июля, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер посетил Донбасс.

Он заявил, что на востоке Украины продолжается настоящая "горячая война", а не замороженный конфликт. "Это кризис, который требует безотлагательного внимания, который необходимо решить как можно скорее", - сказал Волкер на пресс-конференции в Краматорске.

Он также отметил, что местное население очень страдает от последствий конфликта, есть много погибших и раненых, разрушены здания, подорвана экономика и промышленное производство.