Леса на Французской Ривьере и Корсике охвачены пожаром
- 25 июля 2017
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Из-за жаркой, сухой и ветреной погоды на юго-востоке Франции начались пожары.
Они охватили территории острова Корсика, города Каррос, что близ Ниццы, и Сен-Тропе.
Жители сотен домов эвакуированы.
"Это очень опасный день", - сказал агентству AFP глава Сил гражданской обороны Франции Мишель Бернье.
Пожары начались в понедельник, и спасатели работали всю ночь на вторник.