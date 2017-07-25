Леса на Французской Ривьере и Корсике охвачены пожаром

  • 25 июля 2017
Пожарный самолет пытается потушить лесной пожар близ Ниццы Копірайт зображення EPA
Image caption Пожарный самолет пытается потушить лесной пожар близ Ниццы

Из-за жаркой, сухой и ветреной погоды на юго-востоке Франции начались пожары.

Они охватили территории острова Корсика, города Каррос, что близ Ниццы, и Сен-Тропе.

Жители сотен домов эвакуированы.

"Это очень опасный день", - сказал агентству AFP глава Сил гражданской обороны Франции Мишель Бернье.

Пожары начались в понедельник, и спасатели работали всю ночь на вторник.

Копірайт зображення EPA
Копірайт зображення EPA
Image caption В результате пожара пострадал национальный парк Préalpes d'Azur
Копірайт зображення AFP / Getty Images
Image caption Пожар на Корсике
Копірайт зображення Getty Images
Image caption Пламя в Бигулье на острове Корсика

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