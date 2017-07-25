СМИ: в результате стрельбы в Днепре погибли ветераны АТО

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Полиция сообщила, что вечером в понедельник в Днепре на проспекте Гагарина произошла стрельба. Два человека погибли, еще четверо госпитализированы.

Погибшие в результате стрельбы в Днепре - ветераны АТО, сообщают СМИ.

Один из раненых находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила Елена Гавва, заместитель главного врача Днепропетровской больницы им. Мечникова.

Стрельба в городе

"Около 19:50 неизвестные подъехали на автомобиле и из автоматического оружия ранили пятерых граждан, находившихся на летней площадке кафе. После этого злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле", - заявили в полиции.

Один человек погиб на месте, пятеро находятся в больнице. Позже еще один человек скончался от полученных травм.

Никто из тех, кто проходил в это время мимо кафе, не пострадал, уточнили правоохранители.

В городе ввели оперативный план "Сирена".