В ГСЧС предупреждают о пожарной опасности в Украине

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Спасатели предупреждают, что в ближайшие дни во многих областях остается очень высоким уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

Так, по данным Укргидрометцентра, 25-31 июля пожарная опасность повышена в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях.

25-27 июля в Черкасской области и большинстве районов Киевской 25 июля в Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областях высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

В Киеве и области также высокая пожарная опасность будет 25-27 июля.

ГСЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях.

В ближайшие несколько дней во многих областях Украины будет держаться жара до 30 градусов.

За последние сутки в Украине произошло 363 пожара.