В ГСЧС предупреждают о пожарной опасности в Украине
Спасатели предупреждают, что в ближайшие дни во многих областях остается очень высоким уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС.
Так, по данным Укргидрометцентра, 25-31 июля пожарная опасность повышена в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях.
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25-27 июля в Черкасской области и большинстве районов Киевской 25 июля в Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областях высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.
В Киеве и области также высокая пожарная опасность будет 25-27 июля.
ГСЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях.
В ближайшие несколько дней во многих областях Украины будет держаться жара до 30 градусов.
За последние сутки в Украине произошло 363 пожара.