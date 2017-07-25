В Ватикане из-за засухи выключают фонтаны

Копірайт зображення EPA Image caption У Ватикані близько 100 фонтанів, і всі вони будуть закриті

Из-за засухи в Италии в известных фонтанах Ватикана начали перекрывать воду.

Это мероприятие соответствует учению Папы Франциска по сохранению окружающей среды.

В энциклике 2015 года Папа осудил расточительство природных ресурсов и подчеркнул важность чистой питьевой воды.

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В Ватикане насчитывается около 100 фонтанов. Все они будут выключены, в частности те, которые расположены в садах Ватикана.

Представитель Ватикана Грег Берг заявил агентству Reuters, что не помнит, когда ранее в Ватикане прибегали к такой мере.

Он также пояснил, что таким образом Ватикан выражает солидарность с Римом во времена кризиса, вызванные засухой.

Длительная засуха поразила две трети сельскохозяйственных угодий в Италии. Убытки от нее пока оцениваются в 2 млрд евро.