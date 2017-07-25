В Карпатах 13 человек госпитализированы с отравлением
В Ивано-Франковской области 13 человек, среди них 11 иностранцев, попали в больницу с пищевым отравлением. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
Люди попали в Верховинскую больницу около 04:00 утра.
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Из них пятеро - жители Германии, шесть из Польши и двое украинцев. Среди пострадавших - четверо детей.
В ОГА сообщили, что все они отдыхали в туристическо-оздоровительном комплексе "Сяйво Карпат", расположенном в селе Красноилье Верховинского района.
В настощее время их состояние - средней тяжести. Причину отравления устанавливают.
Всего в туркомплексе было около 80 человек.
На месте происшествия работают специалисты ГСЧС.