В Карпатах 13 человек госпитализированы с отравлением

Копірайт зображення facebook.com/pg/Сяйво-Карпат Image caption Туристы отдыхали в туркомплексе "Сяйво Карпат"

В Ивано-Франковской области 13 человек, среди них 11 иностранцев, попали в больницу с пищевым отравлением. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Люди попали в Верховинскую больницу около 04:00 утра.

Из них пятеро - жители Германии, шесть из Польши и двое украинцев. Среди пострадавших - четверо детей.

В ОГА сообщили, что все они отдыхали в туристическо-оздоровительном комплексе "Сяйво Карпат", расположенном в селе Красноилье Верховинского района.

В настощее время их состояние - средней тяжести. Причину отравления устанавливают.

Всего в туркомплексе было около 80 человек.

На месте происшествия работают специалисты ГСЧС.