Холодницкий: на депутатов и чиновников открыто 60 производств по поводу незаконного обогащения

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У следствия есть 60 производств по поводу незаконного обогащения чиновников и депутатов. Об этом рассказал Назар Холодницкий, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры в интервью "Голосу країни".

"Это и министры, и народные депутаты, и руководители центральных... органов исполнительной власти. Процесс продолжается. И это не остановить", - рассказал г-н Холодницкий.

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Он не исключил, что к сентябрю появяются еще несколько представлений, если будет достаточно оснований для объявления подозрений.

Парламент, по его словам, рассмотрит их не раньше сентября.

"У меня с детективами очень часто ведутся диспуты по поводу достаточности доказательной базы. Вы видели, как некоторые активисты публично пытаются "заставить" меня подписывать подозрения. ...Не будет этого. Ни они, ни те, ни другие не смогут меня "заставить". Моя задача как прокурора, осуществляющего надзор, и детективов - показать и доказать, что человек совершил преступление. Соберут доказательства - хорошо. Не соберут - надо признать и идти дальше. Нет избирательности", - рассказал руководитель САП.

Генпрокуратура подозревает депутата фракции "Народного фронта" Евгения Дейдея в присвоении активов в значительных размерах, не подтвержденных декларацией о доходах. Верховная Рада не дала согласия на его привлечение к уголовной ответственности.

Депутата от фракции "Радикальной партии" Андрея Лозового подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,7 млн грн. С него парламент тоже не снял неприкосновенность.